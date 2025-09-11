Еще 73 тысячи человек прошли реабилитацию после заболеваний в Подмосковье
Жители Подмосковья могут пройти реабилитацию после перенесенных заболеваний в Подмосковье. С начала года здоровье восстановили более 73,5 тысячи пациентов. Это на 5,6 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.
Как рассказали в региональном Минздраве, пройти реабилитацию можно после болезней сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, ЦНС, органов дыхания и травм.
«Успешное восстановление после перенесенных заболеваний необходимо для сохранения качества жизни пациента. В Подмосковье работают 19 реабилитационных отделений, оснащенных современной медицинской техникой», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.
Реабилитацию проводят бесплатно по полису ОМС. Направление можно получить у лечащего врача.