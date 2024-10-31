Еще 700 километров дорог отремонтировали в Подмосковье

Около шести тысяч километров региональных дорог привели в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Из них 0,7 тысячи — в этом году. Промежуточные итоги реализации программы подвели в Минэкономики области.

На подмосковных дорогах регулярно укладывают новый асфальт, наносят разметку, устанавливают камеры и другие объекты, которые помогают сделать движение безопаснее и комфортнее.

С начала этого года в Подмосковье привели в порядок 700 километров региональной сети. Сейчас продолжается строительство Северного обхода Лобни.

В этом году на реализацию нацпроекта выделили 34 миллиарда рублей, из них семь миллиардов — из федерального бюджета. Исполнение расходов на 1 октября составило 67%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.