Еще 70 деревень Подмосковья обеспечат газом в 2025 году

Специалисты «Мособлгаза» построят 300 километров новых газопроводов в 70 населенных пунктах Подмосковья в 2025 году. К газу смогут подключиться еще 9,3 тысячи жителей региона.

Работу выполнят в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области». Новые сети построят в 20 городских округах.

Например, газ появится в деревне Кашино Богородского округа, а в Волоколамском округе природным топливом обеспечат сразу 15 населенных пунктов. Полный список сел и деревень, вошедших в губернаторскую программу газификации на 2025 год, можно найти на сайте Министерства энергетики Подмосковья.

«Уже 20 лет программа успешно реализуется, и за это время газ получили более 283,9 тысячи человек в 900 населенных пунктах. Мы уверены, что продолжение этой работы станет важным шагом в повышении качества жизни жителей Подмосковья и создании комфортных условий для развития региона», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

После газификации населенного пункта жители смогут подключить дом. Заявки принимаются через личный кабинет клиента.