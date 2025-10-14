Еще 7 тысяч заявок на согласование перепланировки подали онлайн в Подмосковье

Фото: Квартира для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа / Медиасток.рф

С начала текущего года жители Московской области подали почти семь тысяч электронных заявлений на согласование перепланировок помещений. Услуга продолжает набирать популярность среди собственников жилой и коммерческой недвижимости.

Оформить документы на переустройство помещения можно дистанционно через региональный портал государственных услуг, выбрав раздел «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование».

Этой возможностью могут воспользоваться владельцы квартир, нежилых помещений, а также арендаторы муниципального жилья по договорам социального найма.

Для подачи заявления требуется авторизация на сайте, заполнение электронной формы и прикрепление необходимого пакета документов в цифровом формате.

Другие собственники помещения теперь могут выражать согласие на проведение ремонтных работ непосредственно через личный кабинет на региональном портале.

Кроме того, при создании новых помещений в результате перепланировки или изменении их технических параметров местная администрация берет на себя все регистрационные процедуры: автоматически вносит корректировки в ЕГРН, осуществляет кадастровый учет новых объектов и регистрирует права собственности в Росреестре без дополнительного обращения заявителей.