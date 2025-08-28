Еще 7 школьников в Наро-Фоминске получили ранцы с канцелярией к 1 Сентября

Семь юных жителей Наро-Фоминского округа получили новые рюкзаки, укомплектованные всем необходимым для учебы в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Инициативу организовали активисты партии «Единая Россия» при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества».

Депутаты Госдумы Денис Майданов и Московской областной Думы Олег Рожнов встретились с учениками. Во время чаепития они поговорили про подготовку к 1 Сентября и увлечения ребят. Такая форма диалога помогла каждому почувствовать внимание и заботу.

Ребята получили набор необходимой к школе канцелярии: тетради, ручки, обложки и краски.

«Для нас важно, чтобы каждый ребенок почувствовал праздник. Хочется, чтобы эти подарки помогли им с радостью и интересом войти в новый учебный год», — отметил Денис Майданов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.