Еще 60 тысяч детей проверили на генетические заболевания в Подмосковье

Свыше 60 тысяч новорожденных проверили на генетические заболевания в Подмосковье с начала года. Им провели исследование на 36 патологий.
Исследование на генетические заболевания в Подмосковье проводят в рамках неонатального скрининга. Он позволяет выявить патологии на ранней стадии и вовремя назначить лечение, отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Исследование проводят путем забора крови из пятки ребенка. При выявлении отклонений с родителями связывается врач и разъясняет дальнейшие действия.
Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье жители могут на тематическом интернет-портале, а также по телефону кол-центра 8 (800) 550-30-03.
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