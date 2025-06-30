Еще 60 автобусных остановок построят в Подмосковье до конца года

В Подмосковье продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 15 округах построили 40 новых остановок общественного транспорта.

Павильоны категории «Городской стандарт» из ударопрочного стекла и с металлическим каркасом, оснащенные крышей, установили на улице Светлой в Красногорске и улице Ленина в Лобне.

Конструкции «Межгород», выполненные из перфорированной металлической панели, появились в деревнях Лисьи Норы, Соколово и Жучата, поселке Гидроузел, а также в селах Новый Быт и Гора.

«Для повышения комфорта жителей Подмосковья дорожники до конца года построят еще 60 новых остановок с павильонами, а также обновят 50 павильонов — старые заменят на новые», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.