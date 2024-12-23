Еще 6 тысяч исследований на опасное заболевание овец провели в Подмосковье

Почти шесть тысяч животных проверили на блютанг в Подмосковье с начала года. Это опасное инфекционное заболевание, при котором у зараженных особей отекает язык, поражается слизистая оболочка рта и носа, а также нарушается кровообращение.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, блютанг поражает жвачных животных, в первую очередь — овец. Инфекция передается им от насекомых.

При заболевании у животных наблюдают поражение слизистой рта и носа, отек и цианоз языка, лихорадочное состояние, изменение скелетных мышц и другие симптом. Лечения от этого недуга не существует.

Специалисты подмосковных ветеринарных лабораторий регулярно обследуют сельхозживотных. С начала года они провели 5,9 тысячи исследований и не выявили ни одного случая заболевания.

В министерстве добавили, что для профилактики запрещен ввоз животных из регионов, неблагополучных по распространению блютанга.