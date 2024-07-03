Еще 6 элементов для снижения скорости на дорогах обновили в Подмосковье

Работы по восстановлению искусственных неровностей проводились на Лихачевском проезде в Долгопрудном, Угрешской улице в Дзержинском, улице Хлебникова в Егорьевске, улице Калинина в Малаховке городского округа Люберцы и на дороге в поселке Курсаково.

Искусственные дорожные неровности устанавливаются для контроля скорости на участках, где находятся важные общественные объекты, а также в опасных местах, где водители обычно превышают скорость, например, на нерегулируемых перекрестках.

Специалисты «Мосавтодора» на регулярной основе проверяют состояние дорог и уделяют особое внимание элементам, влияющим на безопасность движения: светофорам, дорожным знакам, искусственным неровностям, системам освещения и ограждениям.

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