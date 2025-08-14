Еще 56 лифтов заменят в жилых домах Подмосковья в 2025 году

С начала года в многоквартирных домах Подмосковья заменили 329 лифтов. В рамках программы капитального ремонта в регионе обновят еще 56 конструкций.

Лифты меняют в жилых домах в рамках программы капитального ремонта, напомнили в региональном МинЖКХ. С начала года 35 кабин заменили в Королеве, еще 18 — в Сергиевом Посаде, 22 — в Подольске и 16 — в Раменском.

«У нас в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тысячи многоквартирных домах. Сейчас совместно с администрацией проверяем дома, которые планируется включить в КПР 2026 года и, конечно, активно включаем новые адреса», — сказал глава министерства Кирилл Григорьев.

По заявкам органов местного самоуправления в программу включили еще 56 лифтов в восьми округах. Работы пройдут в Домодедове, Жуковском, Лобне, пушкино, Реутове, Серпухове, Ступине и Фрязине. Там установят кабины с антивандальными панелями, энергоэффективным освещением и интеллектуальными датчиками. В результате до конца года обновят 77 устройств.