Еще 54 нарушителя правил перевозки стройотходов оштрафовали в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

За неделю в Подмосковье зарегистрировали 54 случая незаконной перевозки строительных отходов. В регионе круглосуточно работают камеры, которые позволяют находить нарушителей.

Больше всего случаев несанкционированного перемещения строительного мусора с понедельника произошло в Наро-Фоминске, Дзержинском и Жуковском. Общая сумма штрафов превысила два миллиона рублей.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья обратили внимание, что значительно проще и выгоднее оформить талон на перевозку отходов.

Работа камер на дорогах также позволяет предотвратить возникновение несанкционированных свалок в частных секторах и отдаленных районах.