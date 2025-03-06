Еще 54 нарушителя правил перевозки стройотходов оштрафовали в Подмосковье
За неделю в Подмосковье зарегистрировали 54 случая незаконной перевозки строительных отходов. В регионе круглосуточно работают камеры, которые позволяют находить нарушителей.
Больше всего случаев несанкционированного перемещения строительного мусора с понедельника произошло в Наро-Фоминске, Дзержинском и Жуковском. Общая сумма штрафов превысила два миллиона рублей.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья обратили внимание, что значительно проще и выгоднее оформить талон на перевозку отходов.
Работа камер на дорогах также позволяет предотвратить возникновение несанкционированных свалок в частных секторах и отдаленных районах.
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