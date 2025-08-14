Еще 53 тысячи онлайн-заявок на оформление градпланов подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на оформление градостроительных планов земельных участков. С начала года этой возможностью воспользовались более 53 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, градостроительный план обязателен для строительства и реконструкции зданий. Он необходим для подготовки проектной документации, получения разрешения на работы и ввод объекта в эксплуатацию.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Исходно-разрешительная документация». Получить ее можно бесплатно. Ответ на заявку приходит в личный кабинет в течение 14 рабочих дней.

В ведомстве напомнили, что умный сервис автоматически анализирует кадастровый номер и проверяет документацию на земельный участок. В рамках услуги также можно получить градплан на смежные объекты.