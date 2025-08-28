Еще 5,3 тысячи гектаров зон ЛЭП очистили в Подмосковье с начала года

Более 5,3 тысячи гектаров охранных зон воздушных линий электропередачи расчистили в Подмосковье с начала года. Там опилили кроны деревьев и кустарников, чтобы предотвратить повреждение сетей. Больше всего работ в этом году провели в Чехове.

Как рассказали в региональном Минэнергетики, работы по расчистке зон ЛЭП традиционно проводят весной и летом. В них традиционно участвуют «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». Все порубочные остатки утилизируют.

«Расчистка трасс вдоль ЛЭП является важным элементом профилактики незапланированных отключений. Мы регулярно проводим данные работы, чтобы минимизировать риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами. Это особенно актуально в условиях непогоды, когда нагрузка на энергосистему возрастает», — отметил глава министерства Сергей Воропанов.

Расчистку территории и опиловку деревьев проводят по установленным правилам.