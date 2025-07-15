Еще 500 жителей Подмосковья записались в школу приемных родителей онлайн

В Московской области действует школа приемных родителей для желающих взять на воспитание ребенка. С начала года свыше 530 жителей региона подали дистанционные заявления на обучение.

Услуга доступна на сайте в разделе «Соцподдержка» — «Усыновление и опека» на региональном портале госуслуг или в мобильном приложении «Добродел». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципалитет и учебное заведение из списка, а также заполнить электронную форму.

Решение о зачислении поступает в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней. Обучение проводят бесплатно.

Желающие взять ребенка под опеку должны быть совершеннолетними и дееспособными, иметь достойные жилищные условия, располагать достаточным уровнем дохода, не иметь судимостей за тяжкие преступления и обладать свидетельством о прохождении обучения.

Услугу реализуют в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».