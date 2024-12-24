Еще 500 тыс жителей Подмосковья перешли на цифровые платежки за ЖКУ в 2024 году

Свыше 1,8 миллиона жителей Подмосковья перешли на цифровые квитанции за услуги ЖКХ. Из них около 500 тысяч присоединились к проекту в этом году.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, пилотный проект по переходу на электронные квитанции начался в регионе в 2022 году. За это время на цифровые бумаги перешли 1,8 миллиона человек.

«Цифровизация платежных сервисов в сфере ЖКХ — это не только повышение удобства и экономия времени для жителей, но и вклад в экологию и устойчивое развитие. Каждая электронная квитанция сокращает потребление бумаги, уменьшает образование отходов, обеспечивает цивилизованный подход к расходованию ресурсов», — отметил глава министерства Антон Велиховский.

При помощи личного кабинета расчетного центра можно оплачивать счета, передавать показания счетчиков, а также получить много полезной информации и ответы на частые вопросы.