Еще 500 лифтов заменили в жилых домах Подмосковья с января

Свыше 500 новых лифтов установили в жилых домах Подмосковья с начала года. Они отличаются бесшумным ходом, антивандальными свойствами и светодиодным освещением. В 2025 году обновят еще 354 конструкции.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, новые лифты отвечают современным стандартам: плавным движением, высокой точностью совмещения кабин и этажей, антивандальными свойствами и долговечным освещением.

Для изготовления систем использовали отечественные комплектующие.

«С начала реализации программы капитального ремонта в Московской области с 2014 года заменено 13,6 тысячи лифтов. Все подъемники, отработавшие свой нормативный срок в 25 лет, обновлены», — отметил глава ведомства Антон Велиховский.

Узнать, где еще проведут капитальный ремонт, можно по ссылке.