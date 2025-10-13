Еще 50 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа на выездных акциях

Жители Подмосковья могут пройти вакцинацию от гриппа в поликлиниках, а также во время выезда мобильных бригад врачей. Они работают в оживленных местах, вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. С начала кампании прививку сделали более 50 тысяч человек.

«Мы понимаем, что не у всех есть время посетить поликлинику в рабочее время, поэтому в регионе задействованы мобильные бригады специалистов. Это удобно, так как пройти вакцинацию можно, например, по дороге домой или во время выездов мобильных комплексов в отдаленные территории», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном пункте, нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Специалист проведет осмотр, чтобы выявить возможные противопоказания, а затем — сделаем прививку.

График выездов размещен по ссылке.