Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жительниц региона с Днем матери, который в этом году отметят 29 ноября. Особые слова благодарности он адресовал многодетным женщинам, приемным матерям и матерям военнослужащих.

По словам Брынцалова, забота и ежедневный труд матерей помогают воспитывать новое поколение и укреплять семью. Он также отметил, что власти продолжат совершенствовать меры поддержки семей с детьми.

«Спасибо всем матерям за ежедневный труд, терпение и душевную щедрость. Теплые слова в этот день женщинам, которые подарили семью и домашний очаг приемным детям. Низкий поклон матерям наших защитников Отечества — за сыновей, которых они вырастили настоящими мужчинами. Мособлдума и дальше будет совершенствовать поддержку семей, чтобы растить детей в Подмосковье было проще и спокойнее» — сказал Игорь Брынцалов.

В Подмосковье звание «Мать-героиня» получили пять женщин. В их числе Татьяна Салтыкова из Орехово-Зуева, воспитывающая 17 детей, Екатерина Зотова из Протвино — 10 детей, Ольга Шведова из Наро-Фоминска — 14 детей, Инна Данильченко из Серебряных Прудов — 11 детей и Елена Клименко из Домодедова — 10 детей.

Кроме того, 90 жителей региона награждены медалью ордена «Родительская слава», 36 — орденом «Родительская слава», еще 86 — областным орденом «Родительская доблесть».

Звание «Мать-героиня» присваивают женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Оно предусматривает единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Медаль ордена «Родительская слава» вручают родителям четырех и более детей, орден — семи и более. Выплаты составляют 200 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно. Областной орден «Родительская доблесть» предназначен для родителей, достойно воспитавших пятерых и более детей; награда сопровождается выплатой 100 тысяч рублей.