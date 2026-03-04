Еще 5 детских площадок обновят в Солнечногорске в 2026 году

В этом году в Солнечногорске проведут обновление пяти детских игровых площадок, включая большую «губернаторскую». Устаревшие конструкции демонтируют и заменят современными игровыми комплексами, соответствующими требованиям безопасности.

Специалисты приведут в порядок и основания площадок, уложат новое покрытие, заменят малые архитектурные формы и обновят ограждения.

Преобразования коснутся «губернаторской» площадки площадью 450 квадратных метров на улице Молодежной у дома 5. Также модернизация запланирована на площадках площадью около 200 квадратных метров, расположенных на улице Военный городок у дома 11, на улице Красной у дома 125, на улице Советской у дома 11 и на улице Баранова у дома 5.

«Данные объекты вошли в программу, поскольку заканчивается срок эксплуатации установленных на них конструкций. Уже в этом году дети смогут заниматься, развиваться и играть на новых комплексах, которые отвечают современным требованиям», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Контроль за ходом и качеством выполнения работ представители администрации будут осуществлять совместно с жителями.

В 2025 году на территории городского округа модернизировали 17 детских игровых площадок.