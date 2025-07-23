Еще 45 систем пожарной сигнализации отремонтировали в жилых домах Подмосковья
В июне в многоквартирных домах Подмосковья отремонтировали 45 систем пожарной сигнализации и пожаротушения. Работы провели по заявкам жителей.
Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, ремонт провели для обеспечения безопасности жителей. Специалисты проверили все системы и привели их в рабочее состояние.
«Исправное оборудование позволит своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и минимизировать риски возникновения пожаров», — отметили в ведомстве.
За исправность систем пожаротушения отвечает управление МЧС. При этом обслуживание оборудования в многоквартирных домах лежит на управляющих организациях.
При нарушениях работы систем сигнализации жителям следует обращаться в УК или Единую диспетчерскую службу.
Минтранс Подмосковья предупредил об ухудшении погоды 23 июля
Автоинспекторы провели профилактический рейд в Чехове
Встреча администрации с жителями прошла в Зарайской больнице
Мониторинг ремонта подъездов прошел в Мытищах
Украинская делегация прибыла в Турцию для переговоров
График движения поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменят с 26 июля
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте