Еще 45 систем пожарной сигнализации отремонтировали в жилых домах Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В июне в многоквартирных домах Подмосковья отремонтировали 45 систем пожарной сигнализации и пожаротушения. Работы провели по заявкам жителей.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, ремонт провели для обеспечения безопасности жителей. Специалисты проверили все системы и привели их в рабочее состояние.

«Исправное оборудование позволит своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и минимизировать риски возникновения пожаров», — отметили в ведомстве.

За исправность систем пожаротушения отвечает управление МЧС. При этом обслуживание оборудования в многоквартирных домах лежит на управляющих организациях.

При нарушениях работы систем сигнализации жителям следует обращаться в УК или Единую диспетчерскую службу.