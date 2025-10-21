Еще 43 пешеходные дорожки обустроили в Серпухове в 2025 году

В городском округе Серпухов обновили 43 пешеходные дорожки. Объекты выбрали с учетом мнения жителей, в том числе из сельской местности.

В Серпухове отремонтировали 14 дорожек на улицах Космонавтов, Физкультурная, Юбилейная, Красный Текстильщик, на Московском шоссе и в Пущине протяженностью около 1,4 километра.

Помимо этого, обновили 10 тротуаров. Работы завершаются на улице Солнечная в поселке Оболенск.

Специалисты АО «Мосавтодор» также привели в порядок 19 тротуаров общей протяженностью 18 километров, включая объекты в деревне Новинки-Бегичево и на улице Теннисная в деревне Щеболово.

«Эта работа — основа безопасности наших граждан: пешеходов, велосипедистов, самокатчиков, мам с детьми. Продолжим приводить в порядок тротуары и пешеходные зоны. Сейчас формируем план работ на следующий год», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.