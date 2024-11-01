Еще 40 замечаний по ЖКХ взяли на контроль в правительстве Подмосковья

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области прошел личный прием жителей 16 городских округов региона. Главные вопросы касались оборудования контейнерных площадок, начисления платы за электроэнергию и содержания мест общего пользования в домах.
По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, ведомство взяло под личный контроль более 40 волнующих жителей замечания предложений.
«В первую очередь, чтобы проанализировать пути решения, поручили отраслевым отделам провести контрольно-надзорные мероприятия. Так, их результатом станет схема дворовой территории с возможными точками переноса контейнерной площадки по просьбе жителя», — пояснил Мурашов.
Гуманитарную помощь из Красногорска отправили в Курскую область
Школьница из Мытищ стала призером конкурса «Большая перемена»
Территорию у дома 29А благоустроят в микрорайоне Ковровом в Котельниках
Художники из Ликино-Дулева создали вазы по мотивам сказок Пушкина
Более 130 рабочих мест создали в розничной торговле Орехово-Зуева за год
Тендер на капремонт школы искусств объявили в Коломне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте