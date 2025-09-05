Еще 40 тысяч онлайн-заявок на выплаты на новорожденного подали в Подмосковье

С начала 2025 года услугой «Выплата на покупку товаров для ухода за новорожденными» на портале госуслуг Подмосковья воспользовались более 41 тысячи раз. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Получить выплату могут родители, которые раньше не брали подарочный набор для новорожденных. Она положена семьям, дети которых родились в Московской области не раньше 1 января 2019 года. Размер выплаты составляет 20 тысяч рублей.

Чтобы оформить услугу, нужно заполнить данные из свидетельства о рождении и указать реквизиты счета. После одобрения заявления деньги поступят в течение пяти рабочих дней.