Еще 4 тысячи заявок на строительную госэкспертизу подали онлайн в Подмосковье

Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»
Фото: Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»/Медиасток.рф

В Подмосковье заявление на прохождение государственной экспертизы проектной документации или результатов инженерных изысканий можно подать онлайн. С начала года жители региона оформили свыше четырех тысяч запросов.

Услугой могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые планируют провести строительные, реконструкционные работы или капитальный ремонт.

Без государственной экспертизы приступать к действиям запрещено.

В услугу на региональном портале интегрирован умный помощник, который при вводе УИН объекта автоматически заполняет сведения о нем.

Оформить заявление на проведение экспертизы можно в разделе «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование». Услуга платная.

