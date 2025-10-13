Еще 4 тысячи заявок на строительную госэкспертизу подали онлайн в Подмосковье

В Подмосковье заявление на прохождение государственной экспертизы проектной документации или результатов инженерных изысканий можно подать онлайн. С начала года жители региона оформили свыше четырех тысяч запросов.

Услугой могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые планируют провести строительные, реконструкционные работы или капитальный ремонт.

Без государственной экспертизы приступать к действиям запрещено.

В услугу на региональном портале интегрирован умный помощник, который при вводе УИН объекта автоматически заполняет сведения о нем.

Оформить заявление на проведение экспертизы можно в разделе «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование». Услуга платная.