Еще 4 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неправильную парковку

За семь дней с улиц Подмосковья переместили 4,2 тысячи машин, припаркованных с нарушениями. Это на 132 автомобиля больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в областном Минтрансе, больше всего машин эвакуировали в Ленинском округе, это 422 авто. Еще 387 переместили с улиц Красногорска, 386 — Химок, 324 — Мытищ и 283 — Люберец.

Водителей призвали соблюдать правила парковки и не мешать проезду спецтехники и экстренных служб.

Машины нельзя оставлять в зоне запрещающих знаков, во втором ряду, на пешеходных переходах и автобусных остановках.

Узнать местонахождение перемещенного авто можно по телефону 112 или в приложении «112 МО».