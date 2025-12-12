Еще 4 тысячи мам в Подмосковье получили подарочные наборы для новорожденных

Рождение ребенка — не только радостное событие для родителей, но и возможность получить полезный подарок для малыша. Семьи, выписывающиеся из перинатального центра, могут выбрать денежную выплату или большой набор из более чем 50 необходимых предметов для первого года жизни ребенка. С начала года почти 4,1 тысячи родителей стали обладателями набора «Я родился в Подмосковье!».

В 2025 году денежную выплату выбрали 4,3 тысячи мам. Многие родители решили, что им удобнее самостоятельно приобрести все нужное. Пациентки могут оформить заявление на выплату прямо в перинатальном центре, а заполнить необходимые документы им помогают сотрудники ЗАГСа и специалисты учреждения.

Подарок или выплату получают все граждане России, если ребенок родился в медучреждении Московской области и зарегистрирован в местном отделе ЗАГС. Если в семье рождаются двойня или тройня, наборы или выплаты выдаются на каждого малыша.