Еще 4 школьникам вручили первые паспорта в Наро-Фоминске

Торжественная церемония состоялась в здании администрации городского округа. Этот день стал особенным для четырех наро-фоминских школьников.

С напутственным словом перед ребятами выступила заместитель главы муниципалитета, управляющий делами администрации Елена Кузнецова. Она пожелала школьникам успехов в реализации их планов, а также напомнила, что округ всегда рад видеть молодых людей, которые после получения образования возвращаются работать в родной край.

Вручение главного документа гражданина Российской Федерации проходила в атмосфере искренней поддержки друзей и родственников. Каждый школьник почувствовал себя взрослее, осознавая важность новых прав и обязанностей.

Торжественное вручение первых паспортов проводится в Наро-Фоминском округе на регулярной основе. Участником церемонии может стать каждый подросток, достигший 14 лет.