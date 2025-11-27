Еще 37 заявок на уведомление о планируемом строительстве подали в Подмосковье

Жители могут онлайн подать заявления на уведомление о планируемом строительстве объекта частного или садового дома. С начала года этой возможностью воспользовались более 37 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуг доступна в разделе регионального портала «Земля» — «Строительство». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

В рамках госуслуги также можно подать заявление на изменение параметров планируемого строительства или реконструкции. В ведомстве напомнили, что уведомление необходимо подавать до начала работ. Проверить ограничения использования земельного участка можно через геопортал Подмосковья.

Услугу предоставляют в течение пяти рабочих дней.