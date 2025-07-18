Еще 36 электрических подстанций построили и улучшили в Подмосковье

Компания «Мособлэнерго» ввела в эксплуатацию 99,55 мегавольт-ампер дополнительной трансформаторной мощности в Подмосковье за полгода. Это позволило улучшить качество электроснабжения и снизить дефицит в регионе.

С начала года компания построила 36 новых подстанций и модернизировала 122 существующие. В рамках инвестпрограммы также обустроили и улучшили 189 километров линий электропередачи.

Кроме того, в Воскресенске появилась двухтрансформаторная подстанция для обеспечения энергией лицея № 22, расчетного центра и пяти многоквартирных домов.

В Лыткарине установили трансформатор для очистных сооружений, а в Наро-Фоминске увеличили мощность для предприятия-производителя лабораторного оборудования.

До конца года специалисты планируют ввести еще 208,77 МВА мощности и обновить 388 километров сетей.

При перебоях с электричеством жители могут звонить на горячую линию «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99.