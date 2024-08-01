Более 30 тысяч километров придорожных полос очистили от мусора в Подмосковье

Дорожные службы завершают работы по приведению в порядок полос отвода в Подмосковье. Мусор собрали вдоль 35 тысяч километров магистралей и шоссе, о чем рассказали в Минтрансе Подмосковья.

«Почти 11 тысяч километров пришлись на региональные дороги. Также ликвидировали нежелательную растительность вдоль 15,2 тысячи муниципальных и 13,3 тысячи километров региональных дорог», — пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

В регионе также обновили дорожную разметку. Линии сделали ярче на муниципальных и региональных трассах, а также на пешеходных переходах.

Качество работ контролируют с помощью специальной системы в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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