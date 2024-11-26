Еще 343 км линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье в этом году

Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали 343 километра линий электропередачи с начала года. Работы провели в рамках программы капитального ремонта электросетей.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, наибольший объем работ выполнили в Одинцовском городском округе — 35,5 километров сетей, в Пушкинском — 30,62 и Раменском — 29,5 километров линий электропередачи.

Также энергетики отремонтировали электрооборудование 275 трансформаторных и распределительных подстанций, привели в порядок строительные части зданий 279 подстанций и расчистили от древесно-кустарниковой растительности трассы в охранной зоне воздушной линии электропередачи — всего 130 гектаров.

До конца года специалисты планируют отремонтировать 353 километров ЛЭП.