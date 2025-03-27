Еще 34 коммунальных объекта модернизируют в Одинцове в 2025 году

Совещание, посвященное программе модернизации коммунальной инфраструктуры, состоялось в Одинцове. В 2025 году в муниципалитете планируют реконструировать 34 объекта теплоснабжения и водоотведения.

Из них семь модернизируют в Звенигороде, шесть — в Часцовском и Барвихинском управлениях, четыре — в Кубинке. Проблемы с соблюдением сроков касаются, в частности, ремонта котельной в Жуковке из-за отсутствия одного из ключевых датчиков. Там планируют временно установить аналог.

Некоторые сложности связаны и с тем, что объекты расположены на частных землях или территориях Минобороны. А это требует выноса коммуникаций и дополнительного времени. Глава округа Андрей Иванов акцентировал внимание на том, что необходимо контролировать сроки выполнения работ, особенно в районах с особыми условиями, таких как Звенигород.

Следующее совещание по модернизации коммунальной инфраструктуры назначили на 16 апреля.