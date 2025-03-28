Еще 330 проверок соблюдения правил продажи алкоголя провели в Подмосковье

С начала года в Подмосковье провели более 330 контрольных мероприятий по проверке соблюдения правил продажи алкоголя в магазинах и общепитах. Штрафы за нарушения грозят 73 предпринимателям.

Как сообщили в региональном Минсельхозпроде, в 47 магазинах и кафе выявили продажу алкоголя вблизи образовательных учреждений, еще в 23 зафиксировали реализацию спиртного после 23:00. В двух торговых точках не было лицензии, еще в одной обнаружили факт продажи таких напитков несовершеннолетнему.

К ответственности привлекают физические и юридические лица, а размер штрафов составляет до 300 тысяч рублей.

«Работа проводится на постоянной основе во взаимодействии с администрациями городских округов и УМВД. Принимаемые меры направлены на безопасность и комфорт жителей региона», — отметили в ведомстве.