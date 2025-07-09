Еще 33 тысячи новорожденных проверили на генетические заболевания в Подмосковье

Новорожденным в Подмосковье проводят неонатальный скрининг. С начала года процедуру прошли почти 33 тысячи младенцев.

В скрининг входят исследования на 36 генетических заболеваний, в том числе спинальную мышечную атрофию и муковисцидоз. Своевременно проведенный анализ дает возможность на ранней стадии выявить патологии.

«Это позволяет вовремя начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

С января у 54 новорожденных по результатам скрининга обнаружили генетические заболевания в начальной форме.

Врачи в первые дни жизни младенца берут кровь из пятки и отдают ее на анализ. Если результаты показывают отклонения от нормальных значений, родителям об этом сообщает специалист.