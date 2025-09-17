Еще 310 нарушителей правил перехода через ж/д пути выявили в Подмосковье

С начала года камеры на железных дорогах Подмосковья зафиксировали более 310 человек, нарушивших правила перехода через пути. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«Такая мера позволяет снизить число нарушений, которые могут повлечь за собой случаи травмирования на железной дороге», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Больше всего таких камер установлено в Одинцове, Раменском и Пушкино. Система не только фиксирует нарушения, но и определяет личность нарушителя, после чего составляется протокол для административного разбирательства.

В ведомстве отметили, что за восемь месяцев на железных дорогах региона произошло более 130 смертельных случаев, 47 из них — на пешеходных переходах. Чтобы снизить количество трагедий, строят новые пешеходные переходы, устанавливают металлические ограждения и регулярно проводят рейды и дежурства. Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона быть внимательными: не пользоваться наушниками, не отвлекаться на телефон и переходить пути только в разрешенных местах.