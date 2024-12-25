Еще 300 килограммов пластиковых крышечек направили на переработку в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Региональный оператор Алексинского кластера отправил на переработку еще 300 килограммов «добрых крышечек». Средства, полученные благодаря сбору и переработке вторсырья, переводят на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для покупки реабилитационного оборудования.

Участники проекта «Добрые крышечки» школьники гимназии № 6 имени Драгунского в декабре передали на переработку более 100 килограммов разноцветных крышечек. Экомобиль регоператора Алексинского кластера доставил вторсырье на комплекс по переработке отходов «Нева».

Компания «ЭкоЛайн» перерабатывает пластик в гранулу до создания новых изделий. На вырученные средства от их реализации приобретают коляски, тренажеры, вертикализаторы и другое оборудование для нуждающихся.