Еще 300 килограммов пластиковых крышечек направили на переработку в Подмосковье

Региональный оператор Алексинского кластера отправил на переработку еще 300 килограммов «добрых крышечек». Средства, полученные благодаря сбору и переработке вторсырья, переводят на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для покупки реабилитационного оборудования.
Участники проекта «Добрые крышечки» школьники гимназии № 6 имени Драгунского в декабре передали на переработку более 100 килограммов разноцветных крышечек. Экомобиль регоператора Алексинского кластера доставил вторсырье на комплекс по переработке отходов «Нева».
Компания «ЭкоЛайн» перерабатывает пластик в гранулу до создания новых изделий. На вырученные средства от их реализации приобретают коляски, тренажеры, вертикализаторы и другое оборудование для нуждающихся.
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