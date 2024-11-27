Еще 30 жителей Подмосковья выиграли по 1000 рублей для оплаты ЖКУ

Еще 30 жителей Подмосковья выиграли по одной тысячи рублей на оплату коммунальных услуг. Акцию регулярно проводят в расчетном центре — победителей выбирают раз в месяц при помощи генератора случайных чисел.

Жители могут получить средства для оплаты коммунальных услуг если их лицевой счет привязан к СБП.

Принять участие в акции можно в личном кабинете или приложении МосОблЕИРЦ. В разделе «Платежи» необходимо выбрать способ оплаты через Систему быстрых платежей. После этого необходимо привязать счет и сохранить карту для оплаты.

Акция продлится до конца года. Следующих победителей определят в декабре.

Узнать подробнее об условиях можно на сайте расчетного центра.