Еще 30 жителей Подмосковья выиграли по 1000 рублей для оплаты ЖКУ

Еще 30 жителей Подмосковья выиграли по одной тысячи рублей на оплату коммунальных услуг. Акцию регулярно проводят в расчетном центре — победителей выбирают раз в месяц при помощи генератора случайных чисел.
Жители могут получить средства для оплаты коммунальных услуг если их лицевой счет привязан к СБП.
Принять участие в акции можно в личном кабинете или приложении МосОблЕИРЦ. В разделе «Платежи» необходимо выбрать способ оплаты через Систему быстрых платежей. После этого необходимо привязать счет и сохранить карту для оплаты.
Акция продлится до конца года. Следующих победителей определят в декабре.
Узнать подробнее об условиях можно на сайте расчетного центра.
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