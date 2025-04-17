Еще 30 тысяч телемедицинских консультаций для детей провели в Подмосковье

Телемедицинские консультации в Подмосковье доступны не только взрослым, но и детям. С начала года свыше 30 тысяч приемов юных пациентов провели онлайн.

Для получения консультации специалиста нет необходимости посещать клинику — для этого нужен только стабильно работающий интернет.

«Формат телемедицинских консультаций для детей — очень востребованный среди родителей, ведь это удобно и позволяет сэкономить время на поездке в больницу. Наш флагман в этом направлении Детский центр имени Л. М. Рошаля», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Чтобы записаться на телемедицинскую консультацию, необходимо оставить заявку в разделе «Здоровье» на региональном сайте госуслуг, позвонить номер 122, оформить посещение через инфомат в медицинской организации или во время приема у врача.