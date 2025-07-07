Еще 3 тысячи жителей Подмосковья изменили вид использования земельных участков

С начала 2025 года в Московской области зафиксировали значительный рост доходов бюджета от изменения видов разрешенного использования земельных участков. Этой возможностью за шесть месяцев воспользовались собственники 2,9 тысячи территорий.

Бюджет Подмосковья в результате данных действий пополнился более чем на 1,2 миллиарда рублей, что превышает прошлогодний показатель на 255 миллионов.

«Всего же было направлено свыше 4,2 тысячи положительных решений на общую сумму более 3,3 миллиарда рублей», — пояснил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

Для удобства граждан на региональном портале госуслуг можно заранее рассчитать стоимость изменения вида разрешенного использования участка. Это помогает собственникам оценить финансовые затраты до подачи документов в Росреестр.

Для получения предварительного расчета необходимо предоставить паспортные данные и заполнить заявление с указанием кадастрового номера участка, а также желаемого вида разрешенного использования.

Подробная информация об услуге доступна на портале РПГУ.