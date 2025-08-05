Еще 27 тысяч заявок на получение статуса многодетной семьи подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявление на присвоение льготного статуса многодетной семье . С начала года этой возможностью воспользовались более 27 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления Подмосковья, получить услугу могут семьи, которые состоят в официальном браке, а также одинокие матери и отцы с тремя и более детьми.

«Льготный статус позволяет членам многодетной семьи оформить бесплатный проезд, компенсацию оплаты коммунальных услуг, получить земельный участок или выплату, бесплатно посетить музеи, парки, выставки», — пояснили в ведомстве.

Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Услугу предоставляют в течение семи рабочих дней.