Еще 26 тысяч исследований свиней на африканскую чуму провели в Подмосковье

Подмосковные ветеринары провели более 26,4 тысячи лабораторных исследований на африканскую чуму свиней с начала года. Это заболевание поражает домашних и диких свиней независимо от их возраста.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, африканская чума свиней представляет большую опасность. Она характеризуется инкубационным периодом от двух до 15 суток. Болезнь протекает остро и в большинстве случаев приводит к гибели животных.

«Вирус не передается человеку, но его распространение наносит серьезный экономический ущерб хозяйствам, поскольку при установлении диагноза вводится карантин и проводится полная ликвидация животных в очаге», — пояснили в министерстве.

Ветеринары провели проверки всех хозяйств региона. В результате очагов заболевания не выявили.

В министерстве призвали обращаться к специалистам при любых изменениях в поседении свиней и появлении других тревожных симптомов. Сообщить об этом можно по единому телефону колл-центра: +7 (495) 668-01-25.