Еще 250 метров теплосетей заменят в Химках к началу отопительного сезона

Рабочие приступили к реконструкции сетей горячего водоснабжения и отопления на улицах Ленинградская и Московская. Специалисты «ТСК Мосэнерго» обновят около 250 метров.

Специалисты работают на участке около дома № 24А на Московской улице и вблизи домов № 10 и № 16/3 на Ленинградской. Бригада уберет старые трубы, установит защитный футляр над проезжей частью и смонтирует сети центрального отопления и горячего водоснабжения из гибкого полимера «Изопрофлекса».

«Мы за это лето прилично подготовились. Провели гидравлические испытания — у нас были прорывы. Устраняли их сразу. Увеличена была инвестиционная программа. Как говорится: готовиться можно всегда. Будут технологические сбои, мы их минимизируем. Округ подготовился в этом году к отопительному сезону», — рассказал директор химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Сергей Чубаров.

Отметим, «ТСК Мосэнерго» приступил к пробным пускам тепла. Работы проведут до 28 сентября. Так они проверят готовность сетей и котельных к началу отопительного сезона. Основная подача носителя начнется, когда среднесуточная температура воздуха составит восемь градусов тепла в течение пяти дней.

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