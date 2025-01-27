Еще 24 проекта получили землю в Подмосковье без торгов в 2024 году

Участки для реализации 24 новых проектов предоставили инвесторам в Подмосковье без торгов. Об итогах этой работы в 2024 году рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«В 2024 году мы заключили 24 соглашения с инвесторами о предоставлении им земельных участков по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Участки переданы для реализации инвестиционных проектов в приоритетных для региона сферах экономической деятельности. Объем заявленных инвестиций по этим соглашениям составляет 30,3 миллиарда рублей», — сообщила Зиновьева.

Например, в Сергиево-Посадском округе участок получила компания «Комфорт М-8». Инвестор построит комплекс по изготовлению современной мебели. Объем инвестиций в проект составит более миллиарда рублей.

По программе поддержки инвесторы могут арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. Если все обязательства выполнены, компания сможет выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.

Подобрать земельный участок в Московской области можно на инвестиционной карте региона.