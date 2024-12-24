Еще 23 школьникам вручили первые паспорта в Балашихе

Руководитель городского округа поздравил школьников с этим важным событием в их жизни. Он пожелал ребятам быть настоящими гражданами России, любить свою страну и родной город и ставить перед собой самые амбициозные цели. «Время дает вам огромные возможности. Все зависит только от вас», — сказал Сергей Юров.

Этот день запомнится молодым гражданам не только как момент получения паспорта, но и как начало нового этапа в жизни каждого из них.

Вручение первых паспортов жителям Балашихи проводится в рамках проекта «Мы — граждане России», который реализуется общественно-государственным «Движением первых». Организаторы хотят сделать получение этого документа для молодых людей значимым и запоминающимся событием, воспитывающим чувство патриотизма.