Еще 23 нестационарных торговых объекта снесут в Воскресенске в 2025 году

В Воскресенске регулярно проводят мониторинг объектов торговли, чтобы выявить незаконно установленные нестационарные здания и точки, не соответствующие архитектурно-художественному облику округа. В 2025 году запланировано снести 23 таких помещения, привести в порядок 13 капитальных и 12 нестационарных торговых объектов.
Работы проводятся в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева по приведению торговых объектов в соответствие законодательству России на территории Воскресенска.
В первом квартале 2025 года в муниципалитете собственники добровольно демонтировали четыре нестационарных торговых объекта. Один из них находился на территории частной собственности. Точки продажи располагались на улицах Октябрьской, Калинина, Быковского и Зелинского.
Демонтаж некапитальных торговых объектов продолжится на территории городского округа Воскресенск.
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