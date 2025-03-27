Еще 23 нестационарных торговых объекта снесут в Воскресенске в 2025 году

В Воскресенске регулярно проводят мониторинг объектов торговли, чтобы выявить незаконно установленные нестационарные здания и точки, не соответствующие архитектурно-художественному облику округа. В 2025 году запланировано снести 23 таких помещения, привести в порядок 13 капитальных и 12 нестационарных торговых объектов.

Работы проводятся в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева по приведению торговых объектов в соответствие законодательству России на территории Воскресенска.

В первом квартале 2025 года в муниципалитете собственники добровольно демонтировали четыре нестационарных торговых объекта. Один из них находился на территории частной собственности. Точки продажи располагались на улицах Октябрьской, Калинина, Быковского и Зелинского.

Демонтаж некапитальных торговых объектов продолжится на территории городского округа Воскресенск.