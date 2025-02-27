Еще 227 нарушителей в сфере обращения с отходами оштрафовали в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье оштрафовали 227 человек, которые нарушили правила обращения с отходами. Это жители, региональные операторы и управляющие компании.

Больше всего штрафов выписали жителям за сброс мусора в неположенном месте, в том числе с использованием машины. В сумме они заплатят 3,5 миллиона рублей.

Также 10 штрафов на сумму 180 тысяч рублей выписали за отсутствие договоров за обращение с отходами. Еще 39 были связна с переполненными контейнерами и навалами на площадках. Кроме того, два нарушителя получили предостережения.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили, что в Подмосковье регулярно проводят дежурства и другие мероприятия, направленные на предотвращение таких нарушений.