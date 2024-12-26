Еще 220 тыс тонн полезных фракций отправили в дальнейшую переработку в Подмосковье

На подмосковных комплексах по переработке отходов за год извлекли более 221 тысячи тонн полезных фракций. Это стекло, металл, аккумуляторные батареи, электронный лом, макулатура, шины, полиэтилен и другое вторсырье, из которого сделают новые товары.