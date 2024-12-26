Еще 220 тыс тонн полезных фракций отправили в дальнейшую переработку в Подмосковье
На подмосковных комплексах по переработке отходов за год извлекли более 221 тысячи тонн полезных фракций. Это стекло, металл, аккумуляторные батареи, электронный лом, макулатура, шины, полиэтилен и другое вторсырье, из которого сделают новые товары.
Итоги по сбору вторсырья в Подмосковье:
— КПО «Восток» — более 71 тысячи тонн;
— КПО «Нева» — более 34 тысяч тонн;
— КПО «Север» — более 32 тысяч тонн;
— КПО «Дон» — более 30 тысяч тонн;
— КПО «Юг» — более 26 тысяч тонн;
— КПО «Храброво» — 8,8 тысячи тонн;
— КПО «Прогресс» — 6,8 тысячи тонн;
— КПО «Тимохово» — более 6,4 тысячи тонн;
— КПО «Алексинский карьер» — более трех тысяч тонн.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья отметили, что все материалы направили компаниям-утилизаторам. Они займутся дальнейшей переработкой вторсырья.