Еще 22 тысячи заявок на справки для протезирования зубов подали в Подмосковье

С начала года более 22 тысяч жителей Подмосковья оформили электронные заявки на получение документа, дающего право на бесплатную установку зубных протезов. Подать заявление можно через региональный портал госуслуг.

Воспользоваться льготой могут ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры и другие категории жителей с постоянной регистрацией в регионе при наличии медицинских показаний стоматолога.

Для включения в очередь на протезирование необходимо получить заключение врача и направить электронную заявку. После этого профильные специалисты поставят заявителя на учет.

Найти соответствующий сервис можно на портале госуслуг Подмосковья: он находится в разделе «Поддержка», категория «Отдых и здоровье». Документ оформляется бесплатно и выдается заявителю в течение семи рабочих дней.