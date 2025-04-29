Еще 22 тысяч элементов на детских площадках отремонтировали в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники МБУ по содержанию территорий и управляющих компаний отремонтировали более 22 тысяч элементов на детских игровых площадках с начала года. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно проверяют состояние оборудования.

Все найденные нарушения оперативно передают специалистам, чтобы обеспечить безопасность детей. Чаще всего встречаются такие проблемы, как сломанные песочницы, вандальные надписи и облупившаяся краска.

Больше всего работ провели в Раменском, Пушкино и Балашихе. В ведомстве уточнили, что безопасность детей — главный приоритет, и большинство неисправностей устраняется в кратчайшие сроки, после чего площадки проходят повторную проверку.



Напомним, сообщить о дефектах или повреждениях можно напрямую инспекторам территориальных отделов на сайте Министерства.