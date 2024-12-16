Еще 22 школьника посвятили в кадеты Следственного комитета в Химках

«Думаю, что ребята переосмыслят сегодняшний день и приступят к выполнению своих повседневных обязанностей в новом статусе. Это укрепит их коллектив, ответственность и дисциплину. Ребята ждут наступления этого дня и гордятся полученными удостоверениями кадетов Следственного комитета. Теперь они стали полноценными участниками кадетской семьи России», — говорит директор Школы-интерната «Кадетский корпус» Людмила Суслова.

Ребята учились носить форму, разбирали элементы строевой подготовки, знакомились с уставом. Было сложно, но они привыкли к новому распорядку и справились, а теперь подтвердили свой выбор.

«Я давно стремилась учиться в кадетском корпусе, пробовала поступать с пятого класса, а поступила к девятому. Дальнейшую жизнь я тоже хочу связать с военным делом», — рассказала Доминика Куликова, которая дала торжественную клятву еще в прошлом году, а сейчас получила сержантские погоны.

Удостоверения кадета торжественно вручили 22 десятиклассникам. Пятеро лучших из них получили сержантские погоны.